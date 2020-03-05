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05.03.20 11:54

Якщо Генпрокурором призначать Венедіктову чи Іонушаса, то це зроблять для політичної розправи над опонентами, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин вважає, що на посаду Генерального прокурора хочуть призначити екснардепа "Слуги народу", в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову або нардепа від "СН" Сергія Іонушаса, щоб вести політичну розправу над опонентами.

Якщо Генпрокурором призначать Венедіктову чи Іонушаса, то це зроблять для політичної розправи над опонентами, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо буде поставлена ​​пані Венедіктова, як це зараз найбільш поширене в кулуарах, або пан Іонушас, то це будуть люди поставлені з однією метою - політичною розправою над опонентами, опозицією. Чому ставлять людей, які є членами списку на правоохоронні посади - ми це бачимо зараз у ситуації з ДБР: справи проти Федини, справи проти Порошенка, проти Парубія за 2 травня 2014 року в Одесі. Це все факт того, що зараз заміна правоохоронців потрібна не для боротьби з корупцією, а насправді - боротьби з політичними опонентами", - сказав Юрчишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Голос" не голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці, постанова політично мотивована, - нардеп Юрчишин

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці.

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