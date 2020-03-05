"Батьківщина" не підтримуватиме відставку Рябошапки. Нехай самі займаються "розбірками" між різними угрупованнями "Слуги народу", - Соболєв

Про це він сказав у кулуарах парламенту в коментарі Цензор.НЕТ.

"Ми сказали, що ми не беремо участь, і ми не брали участь в зборі підписів. "Розбірки", які йдуть між різними угрупованнями "Слуги народу" - нехай самі цим займаються", - сказав Соболєв.

За його словами, звільнення Рябошапки не підтримають, тому що "на сьогодні немає тих маркерів, за якими вже можна оцінити роботу того чи іншого силовика".

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"Те, що зараз відбувається, - не оцінка діяльності Рябошапки чи Генеральної прокуратури, це "розборки", які відбуваються в середині "Слуги народу" - хто кого підтримає, не більше того", - сказав Соболєв.

Він також вважає це втручанням у роботу правоохоронних органів.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці.