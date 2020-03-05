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05.03.20 12:10

"Батьківщина" не підтримуватиме відставку Рябошапки. Нехай самі займаються "розбірками" між різними угрупованнями "Слуги народу", - Соболєв

Народний депутат від фракції "Батьківщини" Сергій Соболєв заявив, що їхня фракція сьогодні не підтримає відставку Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"Батьківщина" не підтримуватиме відставку Рябошапки. Нехай самі займаються "розбірками" між різними угрупованнями "Слуги народу", - Соболєв

Про це він сказав у кулуарах парламенту в коментарі Цензор.НЕТ.

"Ми сказали, що ми не беремо участь, і ми не брали участь в зборі підписів. "Розбірки", які йдуть між різними угрупованнями "Слуги народу" - нехай самі цим займаються", - сказав Соболєв.

За його словами, звільнення Рябошапки не підтримають, тому що "на сьогодні немає тих маркерів, за якими вже можна оцінити роботу того чи іншого силовика".

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"Те, що зараз відбувається, - не оцінка діяльності Рябошапки чи Генеральної прокуратури, це "розборки", які відбуваються в середині "Слуги народу" - хто кого підтримає, не більше того", - сказав Соболєв.

Він також вважає це втручанням у роботу правоохоронних органів.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці.

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