Кабмін погодив призначення Корчинського керівником "Центренерго"

Відповідне розпорядження № 205-р опубліковано на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення Корчинського Олександра Сигізмундовича виконуючим обов’язки генерального директора публічного акціонерного товариства "Центренерго"", - йдеться в документі.

26 грудня 2019 року тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.

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Вчора, виступаючи в Раді напередодні своєї відставки, Гончарук заявив, що збільшення критики щодо його політики пов'язано зі зміною менеджменту держкомпаній, зокрема - "Центренерго".

Як повідомляв "Інтерфакс-Україна", 28 лютого окружний адміністративний суд Києва заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка, і вносити відповідні зміни до держреєстру.