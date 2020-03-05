"Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив у ході свого візиту на Полтавщину.

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"Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ голосуватиме за відставку Рябошапки, - Бойко

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці був зареєстрований у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" і "Опозиційна платформа - За життя".

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру нардепа від "Слуги народу" Іонушаса на посаду генпрокурора.

Сам Іонушас повідомив, що подання про його призначення на пост генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу".

4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.