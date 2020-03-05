Проведення масових заходів в Україні буде заборонено у зв'язку з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він розповів сьогодні в Нових Санжарах під час зустрічі з евакуйованими з КНР людьми, які завершили обсервацію.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Найближчим часом, на жаль, ми будемо змушені вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, будемо закривати тимчасово школи на обмежувальні протиепідемічні заходи", - повідомив Ляшко.

За його словами, це необхідно, щоб зменшити масові скупчення людей, оскільки вірус передається повітряно-крапельним шляхом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першу смерть від коронавірусу зафіксовано у Швейцарії

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 29 лютого повернувся з поїздки в Італію.