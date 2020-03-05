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05.03.20 12:56

Зеленський намагається перекласти відповідальність за провальне правління із себе на силовиків та уряд, - Тимошенко

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що президент Володимир Зеленський намагається перекласти відповідальність за провальне правління із себе на силовиків та уряд.

Зеленський намагається перекласти відповідальність за провальне правління із себе на силовиків та уряд, - Тимошенко

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні президент України намагається такими кадровими змінами перекласти відповідальність із себе особисто на силовиків, на навіть більшість у Верховній Раді, на уряд, на всі інші гілки влади ... Він учора у своїй промові був найбільшим опозиціонером, щоб перекласти відповідальність на інших", - сказала Тимошенко.

Вона вважає таку поведінку президента непорядною.

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"Якщо 9 місяців його правління в країні виявилися провальними - він мав вийти на трибуну Верховної Ради, вибачитися перед українським суспільством, взяти на себе відповідальність, визнати помилки і спробувати їх виправити", - каже нардепка.

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