Санкції проти 10 чиновників Януковича пролонговано, - Рада ЄС

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Рада прийняла рішення продовжити ще на один рік до 6 березня 2021 року чинне заморожування активів 10 осіб, які були визнані відповідальними за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, яке призвело до втрати державних коштів України. Обмежувальні заходи щодо ще двох осіб не були продовжені", - йдеться в повідомленні.

Це рішення ухвалено на основі щорічного перегляду згаданих заходів. Згадані санкції були введені в березні 2014 року і відтоді оновлюються на щорічній основі.

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На сьогодні Рада ЄС не повідомляє прізвища людей, обмеження щодо яких не були продовжені. Однак вчора стало відомо, що посли ЄС прийняли рішення про скасування санкцій проти експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Як говориться в повідомленні, завтра, 6 березня, це рішення Ради ЄС буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.