Маска - це не захист, вона надівається тільки на людину, у якої є симптоми ГРВІ, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час зустрічі з евакуйованими з КНР, які завершили обсервацію в Нових Санжарах.
Ляшко нагадав українцям, що немає необхідності носити маски.
"Маски - це не захист, це оманливе відчуття безпеки. Маска надівається тільки на людину, у якої є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби, і саме в цьому випадку її необхідно носити. Ми не повинні створювати ажіотаж там, де його не повинно бути", - підкреслив Ляшко.
Також він закликав усіх купувати мило і мити руки з милом, а також обробляти руки антисептиком.