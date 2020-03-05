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05.03.20 13:00

Маска - це не захист, вона надівається тільки на людину, у якої є симптоми ГРВІ, - головний санлікар Ляшко

Головний санлікар України Віктор Ляшко пояснив, що медичні маски не рятують від вірусів, їх необхідно носити тільки тим, у кого є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби.

Маска - це не захист, вона надівається тільки на людину, у якої є симптоми ГРВІ, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час зустрічі з евакуйованими з КНР, які завершили обсервацію в Нових Санжарах.

Ляшко нагадав українцям, що немає необхідності носити маски.

"Маски - це не захист, це оманливе відчуття безпеки. Маска надівається тільки на людину, у якої є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби, і саме в цьому випадку її необхідно носити. Ми не повинні створювати ажіотаж там, де його не повинно бути", - підкреслив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення масових заходів в Україні буде заборонено у зв'язку з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Також він закликав усіх купувати мило і мити руки з милом, а також обробляти руки антисептиком.

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