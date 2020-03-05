У нас є чітке завдання закінчити війну, але про поступки ворогові не йдеться, - секретар РНБО Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю UA:Українське радіо заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

"На превеликий жаль, війна з Російською Федерацією триває вже понад шість років у нашій країні. Це питання не може сходити з нашого порядку денного і ми займаємося цим питанням щодня. Є чітке завдання закінчити цю війну. Але мова не йде про те, що ми можемо втратити наш авторитет та суверенітет, чи йти на поступки ворогу. Сьогодні проводиться багато консультацій щодо розведення військ. Розведення ми розглядаємо як гуманітарний процес", - сказав він.

За словами секретаря РНБО, " Росія розуміє, що в них може не вистачити грошового кисню, щоб утримати те штучне утворення, яке має назву Російська Федерація. Тому їм потрібно створювати собі зовнішнього ворога, щоб не розсипатися".

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Данілов підкреслив, що Україна не віддає ні метра нашої території: "Тут пролита українська кров, тому ми будемо її захищати і йти не збираємося".

За його словами, пріоритет влади - прагнення "якомога швидше закінчити цю війну", однак як саме це буде зроблено, Данілов не говорить.

"Те, що стосується тактик і стратегій, то ми прагнемо якомога швидше закінчити цю війну. Я не буду відкривати всі таємниці, що ми зараз робимо та над чим працюємо, але я можу сказати, що наше військо готове до будь-якого опору наших ворогів. Ми підтвердили пять стратегій по деокупації Донецької та Луганської області. Затверджена також президентська стратегія, яка встановлює, що на першому місці стоїть людина, її безпека та можливості в нашій країні", - сказав секретар РНБО.

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