Повноваження начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ після розділення посад оприлюднять, коли їх затвердить Зеленський, - Хомчак

"Функції всі будуть, коли затвердить президент ці функції. Він затверджує (їх. - Ред.). Тоді вони будуть відомі ... Але давайте, поки не буде ухвалено рішення тим, хто має його ухвалити, ми їх не казатимемо" , - сказав він журналістам після церемонії вручення дипломів випускникам навчальної програми для вищого військового керівництва "Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України" в Києво-Могилянській бізнес-школі в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Хомчака, розділення цих посад є необхідним, оскільки Україна йде шляхом євроінтеграції і щоб робота обох посадовців була більш ефективною.

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"Це вигідно Збройним силам України, це вигідно Державі Україна. У нас триває реформа. Реформа сьогодні практична. Вона сьогодні відкриває перед нами нові зміни і одна зі змін, яка має бути, - розмежування повноважень начальника Генерального штабу і головнокомандувача", - пояснив він.

Хомчак додав, що, оскільки Україна йде і розвивається в європейському напрямку, це розмежування необхідне для того, щоб кожен виконував конкретний функціонал, виконував його якісно, ​​і щоб був результат роботи як одного, так і другого посадовця.