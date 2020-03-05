Застопорилася реформа Генпрокуратури і не висувалися підозри, - "слуга народу" Корнієнко про претензії до Рябошапки

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи претензії до Рябошапки, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ну, реформа. Треба провести аудит, що там відбувається. Вона трошки застопорилася, там є багато нюансів. Також сама розробка цієї реформи може десь була не дуже вдалою. Хоча, ми за це голосували, але з себе відповідальності не знімаємо ... Це також ті претензії, які висловлювали Офісу генерального прокурора з боку інших силових структур вчора про те, що не висуваються підозри - там сотнями, десятками", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що також Офіс генерального прокурора вів слабку комунікацію.

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На запитання про те, як застопорилася реформа, Корнієнко відповів: "Вона довго йде, йдуть переатестації. Ми розраховували, що вони закінчаться хоча б до нового року. А в березні ще кінця і краю не видно. Багато прокурорів відсуджують переатестацію. Тобто вона так трошки застопорилася".

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці.