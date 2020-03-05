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05.03.20 13:21

Застопорилася реформа Генпрокуратури і не висувалися підозри, - "слуга народу" Корнієнко про претензії до Рябошапки

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Генерального прокурора Руслана Рябошапку потрібно звільнити через те, що сповільнилася реформа прокуратури та не висуваються підозри.

Застопорилася реформа Генпрокуратури і не висувалися підозри, - "слуга народу" Корнієнко про претензії до Рябошапки

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи претензії до Рябошапки, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ну, реформа. Треба провести аудит, що там відбувається. Вона трошки застопорилася, там є багато нюансів. Також сама розробка цієї реформи може десь була не дуже вдалою. Хоча, ми за це голосували, але з себе відповідальності не знімаємо ... Це також ті претензії, які висловлювали Офісу генерального прокурора з боку інших силових структур вчора про те, що не висуваються підозри - там сотнями, десятками", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що також Офіс генерального прокурора вів слабку комунікацію.

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На запитання про те, як застопорилася реформа, Корнієнко відповів: "Вона довго йде, йдуть переатестації. Ми розраховували, що вони закінчаться хоча б до нового року. А в березні ще кінця і краю не видно. Багато прокурорів відсуджують переатестацію. Тобто вона так трошки застопорилася".

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці.

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