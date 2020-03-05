Депутатська група "Довіра" заявила, що голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці

"Депутатська група "Довіра" буде повністю голосувати за відставку генпрокурора, бо сьогодні бардак у країні. Це стосується не тільки Луганської області, а й усіх регіонів нашої країни", - заявив Шахов у четвер "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він називає причиною такого рішення відсутність вироків у резонансних справах і незаконне переслідування громадських і політичних діячів.

"Особливо гучних "посадок", як декларувалося, не було. Більше того, сьогодні переслідуються політичні та громадські діячі, волонтери, всі кримінальні провадження не розслідуються. Депутати Вельможний, Сухов і я власноруч передали генпрокурору 79 проваджень вже практично зареєстрованих, залишалося тільки трохи додати зусиль і розслідувати. Генпрокурор все відклав і почав займатися політикою", - додав нардеп.

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За його словами, всі члени групи "Довіра" (17 депутатів) раніше підписали постанову за висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.