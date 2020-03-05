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05.03.20 13:40

На сайті Ради оприлюднили пропозиції Зеленського щодо скасування закону про Стройовий статут ЗСУ

На сайті Верховної Ради оприлюднено пропозиції Президента України Володимира Зеленського до Закону "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про Стройовий статут Збройних Сил України".

На сайті Ради оприлюднили пропозиції Зеленського щодо скасування закону про Стройовий статут ЗСУ

Відповідний текст оприлюднено на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

"Пропоную в Законі, що надійшов на підпис: доповнити розділ I положеннями про внесення змін до законів України щодо наділення Міністерства оборони України повноваженнями визначати стройові прийоми і рух військовослужбовців без зброї і зі зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю і вимоги до їх стройового навчання, а також поширення дії відповідних положень на військовослужбовців усіх військових формувань, утворених відповідно до законів України; внести зміни в розділ II, скорегувавши дату набуття Законом чинності, термін виконання та зміст певних Кабінету Міністрів України завдань", - запропонував Зеленський.

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На сайті Ради оприлюднили пропозиції Зеленського щодо скасування закону про Стройовий статут ЗСУ 01
На сайті Ради оприлюднили пропозиції Зеленського щодо скасування закону про Стройовий статут ЗСУ 02

Як повідомлялося, 5 лютого Верховна Рада визнала таким, що втратив силу закон "Про Стройовий статут Збройних сил України". За відповідний законопроєкт №2466 на засіданні в цілому проголосували 278 народних депутатів. Як наголошується в пояснювальній записці, завданням законопроєкту є приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО. Зеленський ветував цей закон.

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