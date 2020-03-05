Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію, 120- і 82-мм міномети і ПТРК. З початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Після 06.50 ранку ворог випустив 8 мін калібру 82 мм по наших оборонцях н.п. Зайцеве.

З 08.15 протягом понад пів години, з напрямку від села Спартак окупанти здійснили постріл з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), випустили 7 мін калібру 82 мм та вели вогонь зі стрілецького озброєння по наших захисниках Авдіївки.

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О 09.30, протягом 20 хвилин від н.п. Голубівське російсько-окупаційній війська випустили 10 мін 120 калібру по позиціях наших воїнів в районі Новотошківського.

Двічі сьогодні у ворожих прицілах були наші мужні захисники н.п. Оріхове. Після 09.50 від н.п. Голубівське окупанти здійснили 4 постріли з артилерії калібру 122 мм, та з 10.00 від Золотого-5 ворог випустив 2 міни калібру 82 мм", - сказано в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил, застосовуючи легке піхотне озброєння, адекватно придушували ворожу збройну активність. Заборонені зразки озброєння українські воїни не застосовували.

"За наявною інформацією, бойових втрат з початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає", - сказано в повідомленні.