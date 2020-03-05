Плануємо забрати майже 200 осіб у межах обміну полоненими, - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, списки на обмін полоненими є і постійно узгоджуються.

"Є окрема група, яка з цим питанням працює. У нас є велике бажання забрати наших полонених додому. Це майже 200 осіб", - зазначив Данилов.

Також він розповів, чому в списки на обмін потрапляють ті, кого звинувачують у тортурах і знущаннях з українців.

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"Це складне питання, до якого я б ставився обережно. Сьогодні у нас є складні процеси, коли людина щось говорить, а потім воно не зовсім підтверджується", - заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше журналіст Станіслав Асєєв розповів, що в рамках обміну полоненими між Україною і "ДНР" вийшли ті, хто брав участь як у злочинах в "Ізоляції", так і в підтримці "ДНР".