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05.03.20 14:06

Щеплені від кору майже не хворіють на коронавірус, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що люди, яким зробили щеплення від кору, практично не хворіють на коронавірус.

Щеплені від кору майже не хворіють на коронавірус, - Данілов

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

"Щодо коронавірусу ми також розуміємо, в яких країнах світу це відбувається, більше того, в яких містах, розуміємо середній вік населення, яке хворіє на коронавірус, розуміємо, які люди, на жаль, помирають від нього.

Переважна більшість - це люди похилого віку - 80-85 +. Люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють", - сказав він.

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Данілов також додав, що на звичайний грип хворіє набагато більше людей: "Більш того, від звичайного грипу і гине більше людей, ніж від коронавірусу, щорічно це близько 650 000".

Раніше Данілов заявляв, що кращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник.

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