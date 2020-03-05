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05.03.20 14:09

Держдума РФ підтримала визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови, що полегшує отримання російського громадянства

Держдума РФ сьогодні ухвалила закон, який скасовує співбесіду на знання російської мови для громадян Білорусі та України у разі набуття російського громадянства.

Держдума РФ підтримала визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови, що полегшує отримання російського громадянства

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Зазначається, що ухвалений закон передбачає можливість визнання комісією носіями російської мови без проходження співбесіди громадян Білорусі та України, які вільно володіють російською мовою, під час подання особисто заяви про визнання їх носіями російської мови.

На цей момент визначенням рівня володіння російською мовою, включаючи білоруських і українських громадян, займається спеціальна комісія з визнанням іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Росії схвалив скасування співбесіди для уродженців України та Білорусі для визнання їх носіями російської мови у разі набуття громадянства РФ.

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