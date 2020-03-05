Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.03.20 14:22

В Україні перевіряють 10 осіб на можливе зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в лабораторії Міністерства охорони здоров'я досліджується ще 10 біологічних зразків на можливе зараження коронавірусом.

В Україні перевіряють 10 осіб на можливе зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Про це заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у рамках зустрічі президента Володимира Зеленського з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями, які перебували в обсервації в медичному центрі в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ.

За словами Ляшка, в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців стан стабільний.

"З усіма контактними працюють місцеві епідеміологи, вони також перебувають під медико-санітарним наглядом", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області через коронавірус запровадили обмеження на проведення масових заходів: вирішується питання про введення карантину в навчальних закладах, - голова ОДА Осадчук. ВIДЕО

"Додатково у нас досліджується в лабораторії ще близько 10 зразків, у яких за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірусну інфекцію. Ми не будемо говорити про діагноз, поки у нас не буде чіткого підтвердження з лабораторії, яка у нас сертифікована і працює на сертифікованих тестах", - підкреслив Ляшко.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100