В Україні перевіряють 10 осіб на можливе зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Про це заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у рамках зустрічі президента Володимира Зеленського з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями, які перебували в обсервації в медичному центрі в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ.
За словами Ляшка, в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців стан стабільний.
"З усіма контактними працюють місцеві епідеміологи, вони також перебувають під медико-санітарним наглядом", - зазначив він.
"Додатково у нас досліджується в лабораторії ще близько 10 зразків, у яких за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірусну інфекцію. Ми не будемо говорити про діагноз, поки у нас не буде чіткого підтвердження з лабораторії, яка у нас сертифікована і працює на сертифікованих тестах", - підкреслив Ляшко.