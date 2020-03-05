За необхідності в Раді можуть запровадити додаткові заходи у зв'язку з коронавірусом, - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи є загроза зриву проведення міжпарламентської асамблеї НАТО в столиці України через коронавірус, Разумков заявив: "Якщо ми говоримо про Парламентську асамблею НАТО, яка відбудеться в травні, то давайте дочекаємося. Станом на сьогодні ми продовжуємо підготовку до цього заходу".

Водночас він не відкидає, що в разі поширення коронавірусної інфекції український парламент вдасться до необхідних заходів.

"Ми бачимо, що проблема збільшується, на жаль, вже є хворі люди і в нашій державі. Поки що якихось додаткових заходів Верховна Рада не запроваджувала, проте я не відкидаю, що такі заходи будуть введені трохи пізніше", - пояснив він.

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