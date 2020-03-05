"Буде, як нова": парафіяни зруйнували унікальний 300-річний козацький храм на Вінниччині. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Релігія в Україні".

Тепер на місці пам'ятника національного значення - дерев'яної церкви часів Семена Палія та Івана Мазепи стоїть новобудова, побудована вірянами Московського патріархату.

"Красуня і берегиня духу свободи України проіснувала 314 років такою, як на 1 фото. Потім - руйнування, будівельні ліси і нова "репліка" - останні 4 фото", - написала в Facebook Наталія Пудайло із товариства "Подільські подорожі".

"Кожну лекцію, кожен виступ про національну архітектурі XVIII ст. я починав, згадуючи цю невелику, але особливу церкву. Тепер - порожнеча! Хто ми тепер без неї?" - прокоментував руйнування церкви ексглава Ради у справах релігій при Кабінеті міністрів України Арсен Зінченко.

Покровський храм в с. Лозова займає громада Шаргородського благочиння Могилів-Подільської єпархії УПЦ (МП), яка і замінила церква на нову.

Колаж: Релігія в Україні

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Ось що розповіли в проєкті "Українські архітектурні пам'ятки. Спадщина":

"Ми прибули до Лозової в той час, коли стара Покровська церква перестала існувати. Вона була розібрана, тому що ... цитата "так вона вся гнила, ось і розібрали - тепер зберемо нову, з нових колод і буде, як нова ... " За їхніми словами, це їм розповіли чоловіки з бензопилою, розпилюючи колоди старого зрубу.

"Так, деякі з них були дуже поганими, але, більшість (замінивши трухляві) ще можна було б використовувати, і це була б справжня, стара церква, з заміною пошкоджених ... Як там було далі - ми не знаємо, стверджувати, що старі колоди були використані у відновленні церкви, не можемо, тому що бачили, як їх знищують. Коли розбирають старі зруби з метою їх перезібрати - їх маркують, роблять карту понівеченого - ми цього теж не побачили ... Також невідома доля старого іконостасу, живий чи вже "... як новий ...", - йдеться в повідомленні.