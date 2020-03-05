Тривають консультації. Щодо персоналій говорити ще зарано, - Разумков про заповнення вакантних місць у Кабміні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Так, безумовно, тривають консультації. Я думаю, що і в Офісі Президента, і в уряді, і, звісно, в коаліції - фракції, яка працює на правах більшості ("Слуга народу". - Ред.) тривають такі консультації. Однак зараз щодо персоналій поки ще говорити зарано", - сказав Разумков на брифінгу в четвер у Києві.

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Напередодні новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи з трибуни парламенту, повідомив, що в уряді ще залишається чотири вакантні місця, а також є наміри посилити два напрямки.

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