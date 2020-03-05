У Кабміні може з'явитися посада віцепрем'єра з питань промисловості і торгівлі, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу Полтавської області.

"Міністерства промисловості давно немає в країні, ви знаєте. Ми думаємо про це. У нас перший підхід був дуже простий, щоб зробити віцепрем'єр-міністра з питань промисловості, і оборонної промисловості також. Ми спілкувалися з паном Коростельовим (генеральний конструктор КБ "Луч" Олег Коростельов. - Ред.), дуже шанована людина", - зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що є варіант, коли буде департамент промисловості в Міністерстві економіки України, який очолюватиме перший віцепрем'єр.

"Або може бути окремий віцепрем'єр-міністр з питань промисловості і торгівлі. Це структурне питання. Але і щоб це не був віцепрем'єр без повноважень", - додав він.

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