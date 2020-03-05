У ЄС очікують від нового Кабміну рішучості в проведенні комплексних реформ, - представник Єврокомісії Стано

"В ЄС зазначили, що за минулі шість місяців при попередньому уряді, очолюваному прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, був досягнутий "значний прогрес у реалізації широкої та амбітної програми реформ, яка включає в себе реалізацію Угоди про асоціацію між ЄС і Україною", - йдеться в коментарі офіційного представника Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля Пітера Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цей прогрес також включав ефективну співпрацю з ЄС та іншими міжнародними партнерами, включаючи МВФ. Ми очікуємо, що новий уряд продемонструє аналогічну рішучість проводити ці реформи, в тому числі, щодо боротьби з корупцією та корисливими інтересами, а також у важливих секторах, включаючи фінансовий сектор", - позначив очікування ЄС Стано.

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При цьому він підкреслив, що верховенство права залишається "наріжним каменем економічної стабільності та інвестицій". "Комплексні і незворотні реформи потребують часу, наступності та незалежності від політичного і ділового тиску. Ми розраховуємо на продовження співпраці з новим урядом з метою підтримки цих реформ і всіх тих, хто сповнений рішучості просувати процес реформ в Україні на благо своїх громадян", - додав представник ЄС.

Він також зазначив, що ЄС також спостерігав значний прогрес у реформуванні Генеральної прокуратури і послужний список розслідувань, які тривають, Національного антикорупційного бюро України, в тому числі, щодо "такого необхідного судового переслідування авторів шахрайства на суму $ 5 млрд в ПриватБанку".

"Ми взяли до відома повідомлення про можливу подальшу заміну вищих посадових осіб в Генеральній прокуратурі або Національному бюро з питань боротьби з корупцією. Незалежність і свобода антикорупційних та правоохоронних органів від неналежного політичного втручання залишаються вирішальними. Будь-які інституційні зміни мають це повністю поважати", - резюмував Стано.