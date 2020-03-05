У Росії зросла кількість заражених коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив ТАСС із посиланням на оперативний штаб з боротьби з коронавірусною інфекцією.

"5 березня підтверджено завезений з Італії випадок захворювання на нову коронавірусну інфекцією COVID-2019 у громадянина Італійської Республіки", - повідомили в штабі.

Чиновники зазначили, що в італійця хвороба протікає в легкій формі, лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Лікування він отримує відповідно до симптомів. Епідеміологічне розслідування встановило, що чоловік прибув у Росію 29 лютого. 2 березня він звернувся до лікаря з симптомами ГРВІ. Його відправили в інфекційний бокс. В якому місті він проживає, не уточнюється.

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Це сьомий випадок зараження коронавірусом у Росії. В кінці січня його виявили у громадян з Китаю в Тюмені і Читі. Обидва вже одужали і виписані. У Казані ізольовано три людини, інфіковані на круїзному лайнері Diamond Princess. Шостий випадок зафіксований у Москві 2 березня - хворий відвідав Італію в лютому - це співробітник РФС Давид Беров.