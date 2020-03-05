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05.03.20 16:46

Посольство Німеччини подякувало Гончаруку за співпрацю і висловило готовність до роботи з новим прем'єром Шмигалем

Посольство Німеччини в Україні висловило вдячність колишньому прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку за співпрацю і заявило про готовність до роботи новим главою уряду Денисом Шмигалем.

Посольство Німеччини подякувало Гончаруку за співпрацю і висловило готовність до роботи з новим прем'єром Шмигалем

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посольства Німеччини в Києві.

"Дуже дякуємо Олексію Гончаруку і його команді за гарну співпрацю в реалізації програми реформ України. Ми готові продовжувати цю співпрацю на благо людей в Україні з Денисом Шмигалем і новим Кабінетом міністрів", - сказано в повідомленні посольства.

Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду.

Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Також було значно оновлено і склад Кабміну.

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