Хотів би, щоб закордонних лідерів ми приймали не тільки в Києві, а й в інших містах України, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу Полтавської області.

"Багато з великих офіційних візитів тих чи інших президентів, прем’єр-міністрів інших країн, яких офіційно ми поважно зустрічаємо в Києві, в Україні, я би хотів, щоб ми їх зустрічали в різних містах України", - зазначив Зеленський.

На його думку, було б "справедливо", аби іноземні лідери відвідували не тільки Київ, але й інші українські міста. Президент додав, що такими містами не обов’язково мають бути обласні центри.

Водночас він поінформував, що на Полтавщину у рамках його робочої поїздки також приїдуть посли країн Великої сімки й деякі з них уже беруть участь у зустрічі з бізнесом регіону.

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