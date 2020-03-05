Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки. ВIДЕО (оновлено)

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу на Полтавщині, передає Цензор.НЕТ.

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"Я чесно вважаю, це моя особиста думка ... Тут, до речі, і посли "Великої сімки"... Добре, що ви запитали, думаю, мене будуть питати: "Ай-ай-ай. Не можна чіпати Генпрокурора". Хоча, ви знаєте, ми з ним пройшли довгий шлях виборчої кампанії. Але, моя особиста думка, нехай там голосують депутати, як вони хочуть. Моя особиста думка дуже проста: немає результату - не маєш займати місце", - заявив Зеленський.

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"Я, президент, ставлю собі таку ж (вимогу. - Ред.). Якими б ми не були красивими, і з якими б красивими намірами, очима, кроками, з відкритим серцем. Якщо ти не маєш результату - до побачення. Більш того , мені здається, що справедливо, коли ти сам про це говориш ", - додав президент.

"Я дійсно вважаю, що в ДБР Венедіктова тільки прийшла. Я дійсно вважаю, що до неї поки що немає питань, тому що людина тільки прийшла. Потрібно якийсь час. Я дійсно вважаю, що СБУ, Генпрокуратура і НАБУ не працюють на 100%. Я дійсно вважаю, що більше часу було у НАБУ ніж у всіх цих органів. НАБУ більше всіх працювало - 5 років. Я вважаю, що це не результат для такого органу, тому що саме вони займаються чиновниками", - зазначив Зеленський.

"Коли ви ставите питання про топчиновників. Пройшов аудит попередників чи не попередників, ми в принципі про людей, які працювали, грабували і де відповідь? Тому це дійсно питання до НАБУ", - акцентував президент.

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"Я дійсно вважаю, що Руслан (Рябошапка. - Ред.) гарний спеціаліст, що стосується Генпрокуратури. Я вважаю, що він не показав результату. Я дійсно так вважаю. Тут немає ніяких пріоритетів, то товариш, то не товариш. Я дійсно вважаю, що в Службі безпеки України ситуація краща, ніж в Генпрокуратурі. Це моє враження. Хоча, наприклад, я сьогодні знав інформацію про Нові Санжари, що саме місцева Служба безпеки України відреагувала дуже запізно, що готувалися акції і ми, як держава, не отримали цю інформацію. І вже зробили люди блокпости. І вже палили шини. Після цього приїхала Нацгвардія. Саме Служба безпеки займається безпекою і повинні були повідомити. Значить людину, який займає місце в обласній Службі безпеки України, повинні замінити", - пояснив Зеленський.

"Коли ми говоримо про Генпрокурора, я вам пояснюю, не може Генпрокурор сказати: "Я ні при чому. Це прокурор тут у Полтаві з чимось не впорався". Ні, чи його звільняй, чи сам іди з посади. Воно так не працює по-іншому. Хтось повинен нести відповідальність. У мене таке ж відношення було і до уряду. Всі люди, які були в уряді, ніхто не взяв хабаря. Ви пам'ятаєте такий уряд? Ні. Але це не причина. Я нічого не беру - я нічого не зробив. Може бути і так. Це теж не підходить. Треба знаходити якийсь баланс. Не береш і щось роби. Немає ніяких людей, пріоритетів, друзів, когось, я не знаю кого. Немає результату, треба міняти людей. Ось і все", - резюмував президент.