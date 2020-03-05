"Укравтодор" представив нову методику тендерів на ремонт доріг: вимоги підвищуються, "картелізації" не буде, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише у своєму матеріалі видання "Дело".

Нагадаємо, напередодні "Укравтодор" представив нову методику проведення тендерних торгів на дорожні роботи. Основна новація - поділ доріг за категоріями складності і висунення вичерпного переліку вимог тим компаніям, які будуть претендувати на роботу на кожній з цих категорій.

Міжнародні організації, в тому числі і представники Ініціативи щодо прозорості інфраструктури (CoST), багаторазово рекомендували уряду і "Укравтодору" розробити єдині правила гри, бажано наближені до тих, за якими проводять такі закупівлі Світовий банк та ЄБРР, пише видання.

Документ паралельно представляли в автодорі та обговорювали на круглому столі опоненти методики.

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Серед головних претензій - звуження можливостей для частини учасників ринку, які не потраплять під нові критерії. В "Укравтодорі" заявляють, що вимоги до кваліфікації, досвіду, наявності власних лабораторій, людей, техніки, асфальтних заводів - нормальна європейська практика. Наводять приклади США, Німеччини, Чехії, Італії, де жорсткі вимоги до будівельників великих важливих об'єктів ні в кого не викликають запитань. Більш того, важливим фактором є поява середньострокового планування в дорожній галузі. Воно дозволяє не дробити ділянки лотами по 1-2 км, а виставляти на торги відразу великі об'єкти по 30-50 км, а для цього необхідні істотно серйозніші ресурси.

Також опоненти методики вважають, що обов'язкова вимога відгуки від попередніх замовників - це штучна можливість маніпулювати учасником.

В "Укравтодорі" відповідають: відгук стає особливо важливим в умовах, коли компанії несуть відповідальність за експлуатацію дороги після ремонту, виконують свої гарантійні зобов'язання, а не тільки освоюють гроші власне на укладання асфальту. Плюс відгук додатково підтверджує, що виконувався саме такий, аналогічний тип робіт, як той, на який збирається подаватися учасник. Побоювання, що існуючі "невеликі" компанії будуть змушені піти з ринку, бо вони не будуть підходити під вимоги досвіду, наявності техніки тощо, а великі створять "картель", також безпідставні, вважають в автодорі.

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За попередніми підрахунками, на кожну з категорій доріг можуть бути кваліфіковані 15-20 компаній, при тому що міжнародний досвід показує як нормальну практику роботу на "національному" рівні всього 3-5 фірм. Крім того, ринок, навпаки, відкривається, в тому числі і для іноземних компаній, оскільки правила гри будуть близькими до встановлених МФО і зрозумілими для міжнародних гравців. Це тільки підвищить конкуренцію, а значить - зробить дороги більш вигідними для платників податків, зручними і якісними для користувачів. Що стосується малих підприємств, то насправді цього року на будівництво та ремонт доріг місцевого значення теж виділені рекордні суми - 22 млрд грн. І вимоги до їхнього будівництва та обслуговування, згідно з проєктом рекомендацій, істотно нижчі.