Впродовж двох тижнів ДАБІ ліквідують, це один із найбільш корумпованих органів, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу в Полтавській області.

"Я думаю, що впродовж максимум двох тижнів буде ліквідація ДАБІ. Буде створено паралельний орган, а не просто ліквідують. Ви ж знаєте, що ДАБІ - це один із найбільш корумпованих органів. Я думаю, що впродовж двох тижнів питання буде закрито", - сказав він.

Президент зазначив, що в уряді Олексія Гончарука питанням реформування інспекції займався нинішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також пообіцяв, що найближчим часом відбудеться презентація концепції майбутньої ДАБІ.

Нагадаємо, раніше експрем'єр Олексій Гончарук пообіцяв повністю ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію в разі виявлення в структурі будь-яких схем.

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