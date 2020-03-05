Тисячі пацієнтів в Україні можуть залишитися без кваліфікованої медичної допомоги, - проректор НМАПО ім. Шупика Моісеєнко

Про це заявила проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Раїса Моісеєнко під час пресконференції в УНІАН.
За її словами, в Україні немає університетських клінік для медичної практики, а також не передбачено кошти на оренду приміщень у медичних установах. Також понад 600 лікарів-науковців вищої категорії не зможуть зареєструватися в системі HELSI для роботи з пацієнтами.
"Внаслідок такої реформи 30000 лікарів перестануть отримувати практичні навички на клінічних базах, а 300 000 пацієнтів не зможуть лікуватися у високопрофесійних лікарів", - вважає Раїса Моісеєнко.
За словами професора, внаслідок реформи Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика може залишитися без лікувальних баз.
В академії кажуть, що післядипломну підготовку лікарів завжди фінансувала держава. Тому сподіваються на розуміння і допомогу педагогам з боку нового міністра охорони здоров'я Іллі Ємця, який і сам є відомим вченим і практиком дитячої кардіохірургії.