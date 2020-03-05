Бородянський: Я відмовився очолити міністерство через фундаментальну незгоду з поділом відомства

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексміністр написав у Фейсбуці.

"Я відмовився від пропозиції очолити міністерство через фундаментальну незгоду з поділом міністерства, тому що це відкине нас мінімум на рік від початку змін у всій гуманітарній сфері: спорт знову розглядатиметься не як частина гуманітарного простору держави, що і спричинило нинішнє, м'яко кажучи, нерозуміння неймовірного впливу спорту на виховання, на створення культурного простору, на формування держави", - написав Бородянський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він подякував команді Мінкульту і колегам з уряду.

"Сім місяців тому, перед тим, як прийняти пропозицію приєднатися до роботи в уряді, я запитував себе: навіщо мені бути міністром. Тоді моя відповідь самому собі була такою: є вікно можливостей побудувати систему, яка дозволить створити середовище для розвитку культурного капіталу українців, що є основою розвитку будь-якого суспільства і держави", - додав Бородянський.

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