У зоні ООС один поранений, двоє воїнів зазнали бойових уражень, від початку доби - 9 обстрілів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні, 5 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення і ще 2 військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали бойових уражень", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано один обстріл біля Авдіївки. Противник випустив 7 мін, зробив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, а також вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано вісім обстрілів наших позицій:

- двічі поруч із Зайцевим - з 82-мм мінометів - 13 мін, а також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік від Новотошківського - з міномета калібру 120 мм - 10 мін;

- тричі в районі населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 122 мм - 4 снаряди, з міномета калібру 120 мм - 4 міни та 2 міни з 82-мм міномета;

- поблизу Новозванівки - з протитанкового ракетного комплексу;

- поруч із Луганським - зі станкового протитанкового гранатомета - 3 постріли, а також противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника", - додали штабі.



