Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Народні депутати включили це питання до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради. Розгляд питання почали з виступу народних депутатів.
У своєму виступі нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що в країні немає генерального прокурора, а є "генеральний прокурор Порошенка і "Європейської солідарності", які виступають проти його відставки.
У відповідь на це нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що у своєму виступі Бужанський фактично підтвердив, що єдиною метою діяльності Рябошапки були політичні репресії.
Геращенко підкреслила, що нинішній виступ Бужанського вже є підставою звернення до ЄСПЛ.
Також вона зазначила, що наступний генпрокурор буде на 300% Зеленського і проводитиме розправи проти опозиції.