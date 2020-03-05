Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Народні депутати включили це питання до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради. Розгляд питання почали з виступу народних депутатів.

У своєму виступі нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що в країні немає генерального прокурора, а є "генеральний прокурор Порошенка і "Європейської солідарності", які виступають проти його відставки.

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У відповідь на це нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що у своєму виступі Бужанський фактично підтвердив, що єдиною метою діяльності Рябошапки були політичні репресії.

Геращенко підкреслила, що нинішній виступ Бужанського вже є підставою звернення до ЄСПЛ.

Також вона зазначила, що наступний генпрокурор буде на 300% Зеленського і проводитиме розправи проти опозиції.