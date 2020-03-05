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05.03.20 19:14

Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці

Верховна Рада розпочала розгляд постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці

Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Народні депутати включили це питання до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради. Розгляд питання почали з виступу народних депутатів.

У своєму виступі нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що в країні немає генерального прокурора, а є "генеральний прокурор Порошенка і "Європейської солідарності", які виступають проти його відставки.

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У відповідь на це нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що у своєму виступі Бужанський фактично підтвердив, що єдиною метою діяльності Рябошапки були політичні репресії.

Геращенко підкреслила, що нинішній виступ Бужанського вже є підставою звернення до ЄСПЛ.

Також вона зазначила, що наступний генпрокурор буде на 300% Зеленського і проводитиме розправи проти опозиції.

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