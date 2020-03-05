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05.03.20 19:39

Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним, - Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про те, що він іде зі своєї посади. Але він іде, щоб повернутися.

Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним, - Рябошапка

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У своєму виступі перед депутатами Рябошапка заявив: "Постанова, внесена ініціаторами, побудована на відвертій брехні і маніпуляціях і мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою і відповіддю цій постанові є лист батька Катерини Гандзюк, у якого нарешті з'явилася надія, що вбивців його дочки буде покарано. Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним, а незалежного генпрокурора не можна примусити. Його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду для того, щоб повернутися", - сказав Рябошапка.

Після виступу він покинув зал, незважаючи на те, що повинен був залишитися для відповідей на запитання.

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