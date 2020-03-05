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05.03.20 20:21

Секретар РНБО Данілов провів зустріч з декількома новими міністрами

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у четвер провів нараду з оновленим керівництвом оборонного та гуманітарного блоків уряду.

У нараді взяли участь віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони, генерал-лейтенант Андрій Таран, міністр у справах ветеранів, генерал-лейтенант Сергій Бессараб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Секретар РНБО України привітав новопризначених керівників оборонного і гуманітарного блоків. А. Данілов наголосив на першочерговості виконання поставлених президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо посилення координації та взаємодії у вирішенні першочергових завдань", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що серед ключових завдань Данілов виділив питання реінтеграції тимчасово окупованих територій, напрацювання дієвого закону про територіальну оборону, забезпечення військових на передовій сучасними видами озброєння і техніки, виконання ДОЗ.

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Секретар РНБО Данілов провів зустріч з декількома новими міністрами 01

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