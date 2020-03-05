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05.03.20 20:29

Зеленський викликав міністра інфраструктури Криклія на Полтавщину після скарги директора "Крюківського вагонобудівного заводу"

Президент України Володимир Зеленський викликав міністра інфраструктури Владислава Криклія в Полтавську область для обговорення конфлікту "Укрзалізниці" і ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

Зеленський викликав міністра інфраструктури Криклія на Полтавщину після скарги директора "Крюківського вагонобудівного заводу"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Я приїхав сюди, щоб почути від вас реальні проблеми. Крім самих проблем, я впевнений, є варіанти їх вирішення. Ми готові підтримати ці рішення або запропонувати свої варіанти", - сказав Зеленський на зустрічі з представниками місцевого бізнесу.

Керівник ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько розповів президенту про проблему зриву контракту на поставку для "Укрзалізниці" пасажирських вагонів і дизель-поїздів. За словами Приходька, "Укрзалізниця" звинуватила учасників тендера на поставку вагонів у картельній змові, і Антимонопольний комітет упродовж півроку розглядає відповідне звернення державної компанії.

Президент відповів, що готовий вже завтра відвідати підприємство разом із міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

"Завтра ми приїжджаємо до вас, я викликав міністра інфраструктури. Зараз, після нашої зустрічі, ми розповімо йому про це питання. Він має приїхати відразу з моделлю вирішення питання", - підкреслив Зеленський.

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