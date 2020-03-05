Зеленський здав Путіну Майдан, а інструментом капітуляції призначили ДБР під керівництвом адвоката Януковича Бабікова, - Чорновол

Про це на своїй сторінці в Фейсбук пише народний депутат восьмого скликання, учасниця Революції Гідності Тетяна Чорновол, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема вона наголошує, що в документах, які є в публічному доступі, доволі недбало затерті персональні дані учасників процесу. Одне з прізвищ – міністр юстиції в уряді часів Януковича Олена Лукаш.

"Переглянула я ухвали суду у справі, де нинішній заступник керівника ДБР Бабіков був адвокатом Януковича. Це справа про узурпацію влади Януковичем, коли в неправовий спосіб Україна повернулася до Конституції 1996 року зі значним посиленням повноважень Президента. І хоча в ухвалах затерті прізвища, однак інколи через недогляд щось проскакує. Таким чином, проскочило прізвище Олени Лукаш як особи, що підозрювалася у підготовці необхідних нормативних актів для конституційного перевороту та перераховувала хабарі суддям Конституційного Суду", - пише Чорновол.





"Тобто у справі, де працював адвокатом Бабіков, фігурувала і Лукаш. А тепер дивіться, як цікаво: зараз ці двоє - Лукаш і Бабіков - знову в одній справі. Вони займаються Майданом. Лукаш особисто всю осінь ходила на суди, витягувала беркутівців з в’язниці, а Бабіков на посаді в ДБР розгорнув слідство проти майданівців. Поки що це тримається в секреті, але витоків інформації, що це підтверджує, купа", - зазначає Тетяна Чорновол.

"Абсолютно переконана, що це не його власна ініціатива, і навіть не ініціатива Портнова чи клієнта Бабікова - Януковича. Це ініціатива Зеленського задля задоволення бажання Путіна. Путін поставив Зеленському домашнє завдання - обнулити Майдан, якщо той хоче рухатися в переговорах щодо "миру" на Донбасі... Для Путіна - це питання принципове. Бо він вважає Майдан колискою українського спротиву. Щоб зламати Україну, треба зламати пам'ять про Майдан, як про Революцію гідності, дискредитувати всіх, хто вийшов і переміг за європейський вектор країни. Також Путін хоче банально помститися, він хоче посадок облич Майдану", - переконана Чорновол.

Вона переконана, що Володимир Зеленський в цьому йде Путіну назустріч. "Беркутівці були випущені на свободу через схему "обміну полонених", а Бабіков готується саджати активістів Майдану", - робить висновок Чорновол.

Вона наголошує, що Бабіков дійсно не буде займатися справами Майдану у тому розумінні, як очікувало суспільство - тобто не буде сприяти розслідуванню злочинів проти учасників Революції Гідності. Натомість його місія – переслідувати самих майданівців.

"Бабіков не брехав, коли заявив, що він не буде займатися справами Майдану в тому розумінні, до якого ми звикли (тобто, переслідуванням тих, хто розстріляв Небесну Сотню). Навпаки, він зараз займається справами Майдану виключно в розумінні кримінального переслідування майданівців на догоду Кремлю. І від його роботи зараз залежить діалог Зеленського з Путіним", - переконана Чорновол.

"Тому ЗЕ чекає від Бабікова турборежиму. Зрештою, його призначили, попри негативний резонанс, ще й тому, що він має досвід проведення політичних репресій. В часи Януковича Бабіков працював в прокурорській команді Пшонки, був начальником слідчого відділу прокуратури Харкова", - нагадала Чорновол.

Читайте також: Справу про узурпацію влади Януковичем безпосередньо контролює колишній адвокат Бабіков, призначений нещодавно заступником голови ДБР, - Закревська. ДОКУМЕНТ