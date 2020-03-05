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05.03.20 20:54

Обов'язки генерального прокурора виконуватиме заступник Рябошапки, поки не оберуть нового, - Качура

Поки Верховна Рада не обере нового генерального прокурора, його обов'язки виконуватиме заступник колишнього прокурора Руслана Рябошапки.

Обов'язки генерального прокурора виконуватиме заступник Рябошапки, поки не оберуть нового, - Качура

Про це сказав журналістам у кулуарах парламенту нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не зважаючи на те, що сьогодні Рябошапка пішов у відставку, є перший заступник, який виконуватиме його обов'язки. Прокуратура далі працюватиме, далі будуть звинувачення підтримувати в суді, далі підписуватимуть підозри. Вся його команда, яка була, нехай вона працює. Ми визначимося з президентом і призначимо нового генерального прокурора, який не буде виходити з парламентської зали, коли звучать якісь незручні питання", - сказав Качура.

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