Кандидатуру Іонушаса на пост генпрокурора підтримала більшість депутатів фракції "Слуга народу", - Качура

Про це сказав журналістам у кулуарах парламенту нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"На засіданні фракції, яке проходило нещодавно, один із народних депутатів запропонував Сергія Іонушаса - юриста, адвоката, випускника профільного факультету прокуратури Харківського університету Ярослава Мудрого. І більшість депутатів його підтримали - там було більш ніж 234 народні депутати. Тому я думаю, що він ймовірний кандидат. Але не треба називати остаточним, оскільки рішення прийматиме президент", - сказав Качура.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 5 березня народні депутати висловили недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

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