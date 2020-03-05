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05.03.20 21:19

Кандидатуру Іонушаса на пост генпрокурора підтримала більшість депутатів фракції "Слуга народу", - Качура

Більшість народних депутатів на засіданні фракції "Слуга народу" підтримали кандидатуру нардепа від "СН" Сергія Іонушаса на посаду генерального прокурора.

Кандидатуру Іонушаса на пост генпрокурора підтримала більшість депутатів фракції "Слуга народу", - Качура

Про це сказав журналістам у кулуарах парламенту нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"На засіданні фракції, яке проходило нещодавно, один із народних депутатів запропонував Сергія Іонушаса - юриста, адвоката, випускника профільного факультету прокуратури Харківського університету Ярослава Мудрого. І більшість депутатів його підтримали - там було більш ніж 234 народні депутати. Тому я думаю, що він ймовірний кандидат. Але не треба називати остаточним, оскільки рішення прийматиме президент", - сказав Качура.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 5 березня народні депутати висловили недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

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