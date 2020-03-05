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05.03.20 21:09

Зеленський запевнив послів G7 у незмінності пріоритетів внутрішньої і зовнішньої політики

Президент України Володимир Зеленський запевнив послів країн "Великої сімки" та главу представництва Європейського Союзу в Україні, що зміна уряду ніяк не вплине на пріоритети української зовнішньої і внутрішньої політики.

Зеленський запевнив послів G7 у незмінності пріоритетів внутрішньої і зовнішньої політики

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з дипломатами в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  пресслужбу президента.

"Президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом і Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення благополуччя, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить громадянину", - вказується в повідомленні.

Також Зеленський подякував послам G7 і Євросоюзу за практичну допомогу і політичну підтримку обраного Україною шляху реформ.

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