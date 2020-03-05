Рябошапка може довести у ЄСПЛ, що його звільнення - політична розправа, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Про це Юрчишин сказав у коментарі Цензор. НЕТ.

"Бужанський у виступі чітко показав, що це політична розправа. Політична розправа... ну це, знаєте, якщо Бог хоче покарати, то він забирає розум. Тому що оскарження цієї справи у Європейському суді з прав людини доведе, що Рябошапку зняли політично, а, відповідно, він зможе повернутися на посаду.

Звісно, якщо Руслан Рябошапка захоче судитися з державою Україна. Але, знаючи його як високопрофесійного юриста, я впевнений, що він це зробить", - сказав Юрчишин.

Читайте також: Обов'язки генерального прокурора виконуватиме заступник Рябошапки, поки не оберуть нового, - Качура

На його думку, не було жодної аргументації для звільнення Рябошапки, а лише політичні звинувачення.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 5 березня народні депутати висловили недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Читайте також: Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним, - Рябошапка