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05.03.20 21:25

Рябошапка може довести у ЄСПЛ, що його звільнення - політична розправа, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин вважає, що колишній генеральний прокурор Руслан Рябошпка може довести у Європейському суді з прав людини, що його звільнення було політичною розправою і повернутися на посаду.

Рябошапка може довести у ЄСПЛ, що його звільнення - політична розправа, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 5 березня народні депутати висловили недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

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