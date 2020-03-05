"Антонов" хоче продавати літаки до Європи, - Укравіапром

Про це в коментарі журналістам сказав голова Асоціації підприємств авіапромисловості України "Укравіапром" Віктор Попов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Попов сьогодні взяв участь у спільному засіданні харківського Інноваційного аерокосмічного кластера "Мехатроніка" та кластера NanoMicroMaterialsPhotonic.NRW, яке відбулося в німецькому Дюссельдорфі.

"Будемо працювати над розвитком галузі. Є нові продукти. Є перспективні продукти. З нових продуктів - це все-таки не реалізовані до кінця для внутрішнього ринку пасажирські літаки Антонов-148 і Антонов-158. Новітній продукт, затребуваний не тільки на німецькому ринку, а й на світовому, - це Антонов-178. І перспективні проєкти, зокрема, Антонов-188", - сказав Попов.

Він підкреслив, що "в галузі вантажних перевезень Антонов займає прекрасне місце".

"Безумовно, літаки мають потенціал для реалізації в Європу і конкретно в Німеччину. "Антонов" уже 2 роки веде переговори із землею Саксонія, там, як відомо, в Лейпцигу знаходиться вантажний хаб, де розташовані літаки "Антонова". І ведуться переговори про спільне виробництво або покупку нових літаків. Перспектива є", - вважає Попов.

Як повідомлялось, ДП "Антонов" об'єднує дослідно-конструкторське бюро, завод із виробництва авіаційної техніки та льотно-випробувальний комплекс. Після приєднання заводу "Авіант" у 2009 році має змогу серійно виробляти літаки. Відтоді і до весни 2019 року виготовлено 22 літаки з сімейства Ан.

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