Університет Шевченка через коронавірус скасував усі заходи, крім лекцій і семінарів

Відповідну інформацію опубліковано на сайті університету, повідомляє Цензор.НЕТ. Нововведення починають діяти з вівторка, 10 березня.
"Припиняється:
- проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та художньо-розважального характеру в усіх корпусах і на території університету;
- направлення за кордон студентів, аспірантів, викладачів, науковців та співробітників;
- видача запрошень і прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян", - сказано в повідомленні.
В університеті до окремого розпорядження відбуватимуться тільки заходи, передбачені розкладом занять.
"Університет просить із розумінням поставитися до ситуації, зберігати спокій і бути соціально відповідальними", - сказано в повідомленні.