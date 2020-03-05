Голосів за відставку Рябошапки могло не вистачити, але все вирішила його відмова відповідати на запитання депутатів, - "слуга народу" Янченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко.

"Чи набралося б голосів за його відставку? Далеко не факт ... Але знаєте момент, у який все змінилося? За регламентом, після виступу генпрокурора він повинен був відповідати на запитання фракцій. Але замість цього він розвернувся і пішов. Від запрошення головуючого повернутися і відповісти на запитання Рябошапка відмовився. Залом покотився шепіт. А частина депутатів, які ще хвилину тому висловлювали слова підтримки генеральному, вставили картки для голосування назад у слоти", - розповіла Янченко.

Сама вона не голосувала за постанову про недовіру Рябошапці.

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