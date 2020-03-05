Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.03.20 22:33

Голосів за відставку Рябошапки могло не вистачити, але все вирішила його відмова відповідати на запитання депутатів, - "слуга народу" Янченко

Фракція "Слуга народу" не мала узгодженого рішення з питання висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці, депутати визначалися на свій розсуд. Вирішальним епізодом, що визначив долю очільника Офісу генпрокурора, став його вихід із залу після звіту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко.

"Чи набралося б голосів за його відставку? Далеко не факт ... Але знаєте момент, у який все змінилося? За регламентом, після виступу генпрокурора він повинен був відповідати на запитання фракцій. Але замість цього він розвернувся і пішов. Від запрошення головуючого повернутися і відповісти на запитання Рябошапка відмовився. Залом покотився шепіт. А частина депутатів, які ще хвилину тому висловлювали слова підтримки генеральному, вставили картки для голосування назад у слоти", - розповіла Янченко.

Сама вона не голосувала за постанову про недовіру Рябошапці.

Читайте також: Рябошапка може довести у ЄСПЛ, що його звільнення - політична розправа, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Голосів за відставку Рябошапки могло не вистачити, але все вирішила його відмова відповідати на запитання депутатів, - слуга народу Янченко 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100