Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.03.20 23:05

Асфальт у центрі Києва провалився через прорив труби, - Київавтодор

На вул. Володимирській у столиці сталося пошкодження трубопроводу, через що просів асфальт. Рух обмежено.

Асфальт у центрі Києва провалився через прорив труби, - Київавтодор

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Київавтодор".

"На вул. Володимирській, 52 стався прорив трубопроводу. Через це виникло просідання асфальту. Рух частково обмежено!" - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яма, замет, повалене дерево або купа сміття: "Укравтодор" запустив інтерактивну карту стану доріг для подання скарг в онлайн-режимі

В "Київавтодорі" зазначають, що аварію вже ліквідовують працівники "Київводоканалу". Після того, як трубу полагодять, буде відновлено покриття проїжджої частини.

Інформація про просідання асфальту стала поширюватися в соцмережах увечері 5 березня. Користувачі зазначали в коментарях, що асфальт, судячи з фото, поклали недавно.

Асфальт у центрі Києва провалився через прорив труби, - Київавтодор 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100