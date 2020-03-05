Відносини між Україною і Туреччиною вийшли на новий рівень, - Зеленський

Про це він розповів в інтерв’ю турецькому телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"З президентом Ердоганом у нас була дуже корисна зустріч, і ми зрозуміли, що між двома країнами існують хороші відносини. Але ми маємо розвинути їх ще більше. Я думаю, що зараз ми вивели наші відносини на інший рівень", – зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що для України і Туреччини дуже важливе завершення підписання Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ). "До цього залишився всього один крок", - підкреслив він. Також президенти обговорили питання інвестиційної безпеки, проекти у сферах сільського господарства, оборони та енергетики. "Крім того, поспілкувалися про туризм. Туреччина має важливий досвід у цих питаннях, і ми будемо вчитися цього", – сказав Зеленський.

Президент також зазначив позицію Туреччини стосовно територіальної цілісності та суверенітету України.

"З Президентом Ердоганом ми довго говорили про окупацію в Донецьку та Луганську, а також про анексію Криму. Під час зустрічі ми поспілкувалися про інвестиції в Херсонському регіоні, що межує з Кримом, для кримських татар, які після анексії Криму переїхали до контрольованих Україною регіонів. Ми побудуємо там будинки й готелі та реалізуємо різні інфраструктурні проекти для кримських татар. Ми побудували КПВВ… Я хочу, щоб кримські татари та кримчани побачили ставлення до них. Ми будемо інвестувати, щоб показати, що ми цінуємо їх", – пояснив Зеленський.