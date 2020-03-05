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05.03.20 23:23

Росія постійно заявляє про дотримання принципів ОБСЄ, але на ділі весь час їх порушує, - США

Російська делегація на щотижневих засіданнях Постійної ради ОБСЄ постійно заявляє про дотримання принципів ОБСЄ. Однак факти свідчать про протилежне.

Росія постійно заявляє про дотримання принципів ОБСЄ, але на ділі весь час їх порушує, - США

Про це повірений у справах місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щотижня на цій Раді ми спостерігаємо різкий контраст між риторикою Росії, яка стверджує про дотримання принципів ОБСЄ, та фактами на місцях", - сказав американський дипломат.

За його словами, порушення Росією зобов’язань, взятих на себе у рамках ОБСЄ, відбувається як всередині країни, так і за кордоном.

"Спроби Росії ввести в оману, втім, не можуть приховати правду про розпочатий Росією конфлікт на сході України, зловживання в окупованому Росією Криму, мілітаризацію Росією Чорного моря, її кібератаки проти Грузії, як і не приховують її жорстокого поводження з мирними релігійними та етнічними меншинами всередині країни та за кордоном, а також неспроможність Росії провести достовірне розслідування вбивства російського політика та захисника демократії Бориса Нємцова", - заявив Каррі Кеміан.

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Він підкреслив, що триваюча агресія російського уряду проти України підриває європейську безпеку загалом та закликав Москву "припинити кровопролиття в Україні та виконати свої Гельсінські зобов’язання".

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