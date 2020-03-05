МЗС України нагадав про порушення Росією Будапештського меморандуму у зв'язку з річницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Про це йдеться в заяві МЗС України з нагоди 50 річниці підписання Договору, інформує Цензор.НЕТ.

"Негативний досвід України в практичному застосуванні отриманих гарантій безпеки ставить під загрозу перспективи глобального ядерного роззброєння, демонструючи низьку ефективність відповідних міжнародних механізмів. Позиція України залишається чіткою: необхідно неухильно дотримуватися основних вимог ДНЯЗ. Це єдиний шлях до кінцевої мети Договору - повної ліквідації ядерної зброї", - сказано в документі.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Україна зробила безпрецедентний внесок у процес позбавлення світу від ядерної зброї, відмовившись від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі і приєднавшись до ДНЯЗ як без'ядерна держава.

"Залишаючись у подальшому прихильниками режиму нерозповсюдження ядерної зброї, ми змушені вкотре констатувати: Російська Федерація продовжує грубо порушувати гарантії безпеки, надані Україні у зв'язку з відмовою від ядерної зброї і закріплені у Будапештському меморандумі 1994 року. Російська військова агресия проти України, яка триває вже сьомий рік, стала прикладом цинічного нехтування однією з ядерних країн чинним міжнародним інструментарієм в області ядерного роззброєння і нерозповсюдження", - заявили в МЗС.

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