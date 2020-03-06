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06.03.20 08:25

У Кабміні буде створено окрему посаду під розвиток промисловості, - Шмигаль

Промисловість, економіка, агропромисловий сектор і збільшення зовнішнього замовлення є пріоритетами для нового складу уряду.

У Кабміні буде створено окрему посаду під розвиток промисловості, - Шмигаль

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Один із пріоритетів - це промисловість, розвиток економіки і промисловості, збільшення зовнішнього замовлення", - сказав він.

"Ми будемо створювати окремо напрямок і посаду під розвиток промисловості" - додав прем'єр.

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За словами Шмигаля, ще один пріоритет уряду - розвиток агропромислового комплексу.

Також він наголосив, що колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет залишається в команді, але посади під нього поки немає.

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