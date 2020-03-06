У Кабміні буде створено окрему посаду під розвиток промисловості, - Шмигаль

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Один із пріоритетів - це промисловість, розвиток економіки і промисловості, збільшення зовнішнього замовлення", - сказав він.
"Ми будемо створювати окремо напрямок і посаду під розвиток промисловості" - додав прем'єр.
За словами Шмигаля, ще один пріоритет уряду - розвиток агропромислового комплексу.
Також він наголосив, що колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет залишається в команді, але посади під нього поки немає.