Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Формат ток-шоу не найкращий, аби обговорювати складні питання. Наприклад, питання подачі води в Крим. В черговий раз хочу наголосити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо", - написав він.

За його словами, ця теза загубилася у галасі студії.

"Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова та повернення його до складу України", - резюмував Шмигаль.

Раніше в ефірі програми "Право на владу" Шмигаль висловив думку, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці.

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Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим не порушувалося на переговорах з РФ.

Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО